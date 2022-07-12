Шотландия приостанавливает программу спонсорства украинских беженцев из-за нехватки соответствующего жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правительство Шотландии объявило, что приостанавливает программу поддержки украинских беженцев на три месяца из-за нехватки соответствующего жилья. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian.
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Сейчас 4666 из 7000 украинцев прибыли в Шотландию по "спонсорской схеме", запущенной 18 марта. Страна ожидает принять дополнительно 18 000 человек в ближайшие месяцы, то есть она выдаст больше виз, чем Англия, Уэльс и Северная Ирландия на душу населения.
Если цифры сохранятся такими темпами, местным властям, возможно, придется прибегнуть к срочному размещению, которое, по словам правительства, "не является устойчивым решением" и не соответствует "теплому шотландскому приему", который они стремились предложить травмированным и уязвимым людям.
Правительство Шотландии призвало правительство Великобритании отменить все визовые требования. Согласно схеме, которую планируется прекратить в среду, люди, подающие заявку на получение визы Великобритании, могут избрать правительство Шотландии в качестве спонсора. Только после того, как министерство внутренних дел Великобритании одобрит заявку, беженец сможет уехать в Шотландию.
Напомним
США предоставит 368 млн долларов в поддержку украинских беженцев.