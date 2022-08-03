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Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время - еврокомиссар

Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 369436 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Беженцы из Украины, которые переместились в Евросоюз, а затем решили снова попасть на Родину, смогут в условиях войны вернуться в ЕС в любое время. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время визита в Киев 2 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, испытывающих нужду", - заявила Йоханссон.

Детали

Сообщается, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории европейского сообщества и работать там. Они также имеют право на медицинское обслуживание, жилплощадь, а дети - на получение образования.

Как уточнило агентство dpa, украинцы, выезжающие в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возвращения они смогут в любое время зарегистрироваться для возобновления его действия.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, свыше 6 млн человек из Украины переместились в другие страны Европы.

Йоханссон в свою очередь рассказала, что на железнодорожном вокзале в Киеве увидела длинную очередь украинцев с детьми и багажом, вернувшихся на родину. Еврокомиссар считает "большим шагом вперед", что так много жителей решили "вернуться домой и восстанавливать Украину".

Дополнение

14 июля сообщалось, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 9 миллионов человек пересекли границу с Украиной после того, как россия вторглась в страну.

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