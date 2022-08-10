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Почти каждый третий: украинцы за год получили наибольше видов на жительство в ЕС

Почти каждый третий: украинцы за год получили наибольше видов на жительство в ЕС

Киев • УНН

 • 112776 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Количество новых видов на жительство в ЕС в 2021 году приблизилось к допандемическому уровню. Больше всего новых видов на жительство получили в прошлом году украинцы – около 30% от общего количества выданных, сообщает УНН со ссылкой на EURACTIV.

Детали

Несмотря на пандемию, количество впервые выданных видов на жительство в ЕС гражданам стран, не входящих в блок, подскочило на 31% - к 2 952 300 в 2021 году по сравнению с прошлым годом, что чуть меньше 2 955 300 таких разрешений, выданных в 2019 году сообщило статистическое управление блока во вторник. Это увеличение было обусловлено в основном занятостью, на которую в 2021 году приходилось 1,3 миллиона разрешений, и образованием.

Польша лидирует по количеству новых видов на жительство в блоке преимущественно из-за иммиграции, связанной с работой, тогда как Франция преимущественно привлекает студентов.

Так, Польша выдала почти миллион впервые выданных видов на жительство — 33% от общего количества видов на жительство в блоке — из которых 790 100 было связано с работой, в том числе для 666 300 украинцев по двусторонним соглашениям. За ней следуют Испания, Франция, Италия, Германия и Нидерланды. В то же время шесть государств-членов составляли около трех четвертей всех разрешений, выданных в ЕС в 2021 году.

Украинцы получили наибольшее количество новых видов на жительство в прошлом году, около 30% от общего количества выданных. За ними следуют граждане Марокко и беларуси, которые вместе составляют 10%.

Франция, безусловно, была наиболее распространенным направлением для студентов из стран, не входящих в ЕС: в 2021 году было выдано 90 600 новых видов на жительство, преимущественно гражданам Китая. Количество новых видов на жительство для сирийцев и бразильцев сократилось в 2021 году на 14% и 2% соответственно.

По данным Евростата, географическая близость, исторические и языковые связи или возникшие сообщества мигрантов повлияли на выбор страны для многих новых иммигрантов. Соседная Польша была основным местом назначения для украинцев и белорусов, в то время как марокканцы, бразильцы и колумбийцы искали место жительства во Франции, Португалии и Испании.

Дополнение

Беженцы из Украины, которые переместились в Евросоюз, а затем решили снова попасть на Родину, смогут в условиях войны вернуться в ЕС в любое время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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