В оккупированном Севастополе сообщают о работе ПВО

Детали

В социальных сетях начали сообщать о работе ПВО над Севастополем. Пока оккупационные власти молчат. Очевидцы распространяют видео работы ПВО в Интернете.

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Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил детали ракетных обстрелов в Сарненском районе. Оккупанты выпустили 4 ракеты по военному объекту, к тому же пострадали более 30 жилых домов.

В Энергодаре в результате обстрелов горят автомобили и жилища мирных жителей.

Об обстрелах также сообщают в Мелитополе. Там раздаются мощные взрывы и автоматные очереди.