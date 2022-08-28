В оккупированном Севастополе сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Во временно оккупированном Севастополе сообщают о работе противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН.
Детали
В социальных сетях начали сообщать о работе ПВО над Севастополем. Пока оккупационные власти молчат. Очевидцы распространяют видео работы ПВО в Интернете.
Добавим
Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил детали ракетных обстрелов в Сарненском районе. Оккупанты выпустили 4 ракеты по военному объекту, к тому же пострадали более 30 жилых домов.
В Энергодаре в результате обстрелов горят автомобили и жилища мирных жителей.
Об обстрелах также сообщают в Мелитополе. Там раздаются мощные взрывы и автоматные очереди.