Голова Рівненської ОВА розповів деталі ракетного обстрілу у Сарнах: постраждали військовий обʼєкт та житлові будинки

Цитата

«Сьогодні ввечері завдано 4 ракетні удари по обʼєкту військової інфраструктури у місті Сарни на Рівненщині. Обійшлося без людських жертв. Також пошкоджено понад 30 цивільних обʼєктів це житлові будинки та центральна районна лікарня», — повідомив Коваль

Як зазначив голова ОВА, вже завтра усі наслідки будуть усунуті. Відповідні служби працюють на місці.

Нагадаємо

У Рівненській області повідомляли про прильоти. Під час останньої повітряної тривоги спрацювало ППО. Голова ОВА поінформував, що постраждав військовий обʼєкт у Сарненському районі. Попередньо без жертв.