Голова Рівненської ОВА розповів деталі ракетного обстрілу у Сарнах: постраждали військовий обʼєкт та житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі ракетного обстрілу у Сарненському районі. Окупанти випустили 4 ракети по військовому обʼєкту, до того ж постраждали понад 30 житлових будинків. Про це інформує УНН.
Цитата
«Сьогодні ввечері завдано 4 ракетні удари по обʼєкту військової інфраструктури у місті Сарни на Рівненщині. Обійшлося без людських жертв. Також пошкоджено понад 30 цивільних обʼєктів це житлові будинки та центральна районна лікарня», — повідомив Коваль
Як зазначив голова ОВА, вже завтра усі наслідки будуть усунуті. Відповідні служби працюють на місці.
Нагадаємо
У Рівненській області повідомляли про прильоти. Під час останньої повітряної тривоги спрацювало ППО. Голова ОВА поінформував, що постраждав військовий обʼєкт у Сарненському районі. Попередньо без жертв.