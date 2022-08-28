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Голова Рівненської ОВА розповів деталі ракетного обстрілу у Сарнах: постраждали військовий обʼєкт та житлові будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі ракетного обстрілу у Сарненському районі. Окупанти випустили 4 ракети по військовому обʼєкту, до того ж постраждали понад 30 житлових будинків. Про це інформує УНН.

Голова Рівненської ОВА розповів деталі ракетного обстрілу у Сарнах: постраждали військовий обʼєкт та житлові будинки

Цитата

«Сьогодні ввечері завдано 4 ракетні удари по обʼєкту військової інфраструктури у місті Сарни на Рівненщині. Обійшлося без людських жертв. Також пошкоджено понад 30 цивільних обʼєктів це житлові будинки та центральна районна лікарня», — повідомив Коваль

Як зазначив голова ОВА, вже завтра усі наслідки будуть усунуті. Відповідні служби працюють на місці.

Нагадаємо

У Рівненській області повідомляли про прильоти. Під час останньої повітряної тривоги спрацювало ППО. Голова ОВА поінформував, що постраждав військовий обʼєкт у Сарненському районі. Попередньо без жертв.

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