Голова ОВА підтвердив удар по об'єкту військової інфраструктури у Сарненському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Сарнах російські ракети потрапили у військову інфраструктуру, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Попередньо, без жертв, інформує УНН.
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"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхали на місце події, повернемось з новинами пізніше", - повідомив Коваль.
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Раніше сьогодні на Рівненщині спрацювала ППО. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла про пуски ракет із території білорусі.