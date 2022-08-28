Голова ОВА підтвердив удар по об'єкту військової інфраструктури у Сарненському районі

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"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхали на місце події, повернемось з новинами пізніше", - повідомив Коваль.

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Раніше сьогодні на Рівненщині спрацювала ППО. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла про пуски ракет із території білорусі.