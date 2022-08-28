Глава ОВА подтвердил удар по объекту военной инфраструктуры в Сарненском районе

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"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенской области. Предварительно без жертв. Объект военной инфраструктуры в Сарненском районе. Выехали на место происшествия, вернемся с новостями позже", - сообщил Коваль.

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Ранее сегодня в Ровенской области сработала ПВО. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала о пусках ракет с территории беларуси.