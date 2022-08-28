Глава Ровенской ОВА рассказал детали ракетных обстрелов в Сарнах: пострадали военный объект и жилые дома

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«Сегодня вечером нанесены 4 ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине. Обошлось без человеческих жертв. Также повреждено более 30 гражданских объектов это жилые дома и центральная районная больница», — сообщил Коваль

Как отметил глава ОВА, уже завтра все последствия будут устранены. Подходящие службы работают на месте.

Напомним

В Ровенской области сообщали о прилетах. Во время последней воздушной тревоги сработало ПВО. Глава ОВА проинформировал, что пострадал военный объект в Сарненском районе. Предварительно без жертв.