В Енергодарі внаслідок обстрілів горять автівки і помешкання мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про обстріли міста. Окупанти обстріляли два райони міста. Внаслідок чого горять автівки та будинки. Про це інформує УНН.
Деталі
Окупанти обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодара. Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку на вулиці Воїнів - Інтернаціоналістів.
Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто.
Міський голова вкотре нагадав дотримуватися правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.
Нагадаємо
Про обстріли наразі повідомляють у Мелітополі. Там лунають потужні вибухи та автоматні черги.