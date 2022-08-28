В Энергодаре в результате обстрелов горят автомобили и жилища мирных жителей

Детали

Оккупанты обстреляли третий и пятый микрорайоны Энергодара. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по улице Воинов - Интернационалистов.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто.

Мэр в очередной раз напомнил придерживаться правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходить к окнам.

Напомним

Об обстрелах сообщают в Мелитополе. Там раздаются мощные взрывы и автоматные очереди.