В Энергодаре в результате обстрелов горят автомобили и жилища мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об обстрелах города. Оккупанты обстреляли два района города. В результате чего горят автомобили и дома. Об этом информирует УНН.
Детали
Оккупанты обстреляли третий и пятый микрорайоны Энергодара. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по улице Воинов - Интернационалистов.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто.
Мэр в очередной раз напомнил придерживаться правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходить к окнам.
Напомним
Об обстрелах сообщают в Мелитополе. Там раздаются мощные взрывы и автоматные очереди.