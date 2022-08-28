В окупованому Севастополі повідомляють про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Про це інформує УНН.
Деталі
В соціальних мережах почали повідомляти про роботу ППО над Севастополем. Наразі окупаційна влада мовчить. Очевидці поширюють відео роботи ППО в інтернеті.
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Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі ракетного обстрілу у Сарненському районі. Окупанти випустили 4 ракети по військовому обʼєкту, до того ж постраждали понад 30 житлових будинків.
В Енергодарі внаслідок обстрілів горять автівки і помешкання мирних жителів.
Про обстріли також повідомляють у Мелітополі. Там лунають потужні вибухи та автоматні черги.