В оккупированном Севастополе ГУР и ВМС проводят спецоперацию, там слышны взрывы и стрельба - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Серия взрывов и стрельба, которые прозвучали в оккупированном Севастополе в воскресенье вечером – это совместная спецоперация ГУР и ВМС. Об этом сообщили Общественному источники в разведке, передает УНН.
Детали
Известно, что в воскресенье вечером примерно в 20:15 в центральной части временно оккупированного Севастополя прогремел мощный взрыв.
Цитата
"Взрывы начались примерно в 20:15. Было три громких взрыва и несколько тихих. Знакомый написал, что взрывы были на юге города в стороне мыса Фиолент", — сказал местный житель.
Впоследствии очевидцы сообщили о повторных взрывах и стрельбе.
В тоже время в минобороны россии заявили о якобы сбитии двух украинских дронов над Крымом.
Известно, что на мысе Фиолент, где вероятно, раздавались взрывы, базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Кроме того, там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами.
Дополнение
С 19:26 движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.