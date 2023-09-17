У росії заявили про нібито збиття двох безпілотників над Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. міноборони росії заявило про нібито збиття двох безпілотників над Кримом, передає УНН.
Цитата
За інформацією, 17 вересня близько 20.30 російські засоби ППО, що перебували на чергуванні нібито знищили два українські безпілотні літальні апарати.
Зазначається про збиття дронів над південно-західною частиною півострова Крим.
Контекст
Увечері 17 вересня в тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент очевидці повідомили про вибухи, стовп диму та вогонь.
Як пишуть місцеві пабліки на мисі Фіолент базується 26-й морський радіотехнічний загін армії рф. Також там розташована радіотехнічна станція з дванадцятьма радіолокаційними антенами.