В россии заявили о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. минобороны россии заявило о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом, передает УНН.
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По информации, 17 сентября около 20.30 российские средства ПВО, находившиеся на дежурстве якобы уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.
Отмечается о сбитии дронов над юго-западной частью полуострова Крым.
Контекст
Вечером 17 сентября во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент очевидцы сообщили о взрывах, столбе дыма и огне.
Как пишут местные паблики, на мысе Фиолент базируется 26-й морской радиотехнический отряд армии рф. Также там расположена радиотехническая станция с двенадцатью радиолокационными антеннами.