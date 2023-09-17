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В россии заявили о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом

В россии заявили о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом

Киев • УНН

 • 140076 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. минобороны россии заявило о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом, передает УНН.

Цитата

По информации, 17 сентября около 20.30 российские средства ПВО, находившиеся на дежурстве якобы уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.

Отмечается о сбитии дронов над юго-западной частью полуострова Крым.

Контекст

Вечером 17 сентября во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент очевидцы сообщили о взрывах, столбе дыма и огне.

Как пишут местные паблики, на мысе Фиолент базируется 26-й морской радиотехнический отряд армии рф. Также там расположена радиотехническая станция с двенадцатью радиолокационными антеннами.

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