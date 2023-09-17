В Криму повідомляють про "бавовну": в Севастополі видно стовп диму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про звуки вибухів, видно вогонь та стовп диму. Про це пишуть місцеві пабліки, інформує УНН.
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Зазначається, що попередньо, вибух був у районі мису Фіолент, частини радіо- радіотехнічної розвідки або частини ППО - вони розташовані поруч.
У Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами поїхали в бік Фіолента.
Нагадаємо
У ніч проти 17 вересня біля узбережжя Криму пролунали вибухи. Як повідомляє російське Міноборони, сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 6 безпілотників.