В Криму повідомляють про "бавовну": в Севастополі видно стовп диму

Деталі

Зазначається, що попередньо, вибух був у районі мису Фіолент, частини радіо- радіотехнічної розвідки або частини ППО - вони розташовані поруч.

У Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами поїхали в бік Фіолента.

Нагадаємо

У ніч проти 17 вересня біля узбережжя Криму пролунали вибухи. Як повідомляє російське Міноборони, сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 6 безпілотників.