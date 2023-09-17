В Крыму сообщают о "хлопке": в Севастополе виден столб дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе сообщают о звуках взрывов, видно огонь и столб дыма. Об этом пишут местные паблики, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что предварительно, взрыв был в районе мыса Фиолент, части радио- радиотехнической разведки или части ПВО - они расположены рядом.
В Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами поехали в сторону Фиолента.
Напомним
В ночь на 17 сентября у побережья Крыма прогремели взрывы. Как сообщает российское Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 6 беспилотников.