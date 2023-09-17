В окупованому Севастополі ГУР і ВМС проводять спецоперацію, там чути вибухи і стрілянину – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Серія вибухів та стрілянина, які пролунали в окупованому Севастополі у неділю ввечері – це спільна спецоперація ГУР і ВМС. Про це повідомили Суспільному джерела у розвідці, передає УНН.
Деталі
Відомо, що у неділю ввечері приблизно в 20:15 у центральній частині тимчасово окупованого Севастополя пролунав потужний вибух.
Цитата
"Вибухи почалися приблизно в 20:15. Було три гучних вибухи і декілька тихих. Знайомий написав, що вибухи були на півдні міста в стороні мису Фіолент", — сказав місцевий мешканець.
Згодом очевидці повідомили про повторні вибухи та стрілянину.
Зголом у міноборони росії заявили про нібито збиття двох українських дронів над Кримом.
Відомо, що на мисі Фіолент, де ймовірно, лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.
Доповнення
З 19:26 рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просять зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.