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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90586 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101561 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103683 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102849 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110984 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100138 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131466 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В оккупированном Крыму обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19

В оккупированном Крыму обнаружили семь новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20972 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"За прошедшие сутки у нас семь новых больных. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все мероприятия, направленные на сохранение их жизни и здоровья", - заявил самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По словам так называемого "главного санитарного врача Крыма" Натальи Пеньковской, у 10 зараженных коронавирусом - симптомов нет.

"Всего по Республике Крым зарегистрировано 14 случаев заражения коронавируса. Десять - без клинических проявлений. Это те лица, которых мы обнаружили при работе с той категорией граждан, возвращающихся из-за границы. Они могли стать распространителями инфекции, если бы не были вовремя обнаружены", - сказала Наталья Пеньковская.

Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек.

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