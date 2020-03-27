В окупованому Криму виявили сім нових випадків захворювання COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В окупованому РФ Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість хворих досягла 14 осіб. Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.
"За минулу добу у нас сім нових хворих. Ситуація розвивається, тому сьогодні будемо вживати додаткових заходів. Я за те, щоб цей період був жорстким, але коротким. Прошу всіх кримчан сконцентруватися і зрозуміти, що всі заходи спрямовані на збереження їх життя і здоров'я", - заявив самопроголошений "глава Криму" Сергій Аксьонов.
За словами так званого "головного санітарного лікаря Криму" Наталії Пеньковської, у 10 заражених коронавірусом - симптомів немає.
"Всього по Республіці Крим зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом. Десять - без клінічних проявів. Це ті особи, яких ми виявили під час роботи з тією категорією громадян, які повертаються з-за кордону. Вони могли стати розповсюджувачами інфекції, якби не були вчасно виявлені", - сказала Наталія Пеньковська.
Як повідомлялося раніше в УНН, в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад тисячу осіб.