У окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад тисячу осіб

КИЇВ. 27 березня. УНН. У лікарнях анексованого Криму з діагнозом ГРВІ знаходяться майже півтори тисячі осіб, з них більше однієї тисячі пацієнтів — з діагнозом “пневмонія”. Про це повідомив підконтрольний Кремлю міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.