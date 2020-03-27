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У окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад тисячу осіб

У окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад тисячу осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У лікарнях анексованого Криму з діагнозом ГРВІ знаходяться майже півтори тисячі осіб, з них більше однієї тисячі пацієнтів — з діагнозом “пневмонія”. Про це повідомив підконтрольний Кремлю міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

“У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією — 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість”, — констатував Чемонданов.

"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ.

“Якщо людина кашлянула десь — це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, в тому числі на ГРВІ та пневмонію”, — зазначив Чемоданов.

Нагадаємо, в окупованому Криму відмінені всі планові операції та прийоми в поліклініці через коронавірус.

Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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