В окупованому Криму скасовані всі планові операції та прийоми в поліклініці через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У окупованому Криму всі планові операції і прийоми у лікарів скасовані до поліпшення ситуації з коронавірусом. Про це на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусної інфекції сказала російський віцепрем’єр, міністр праці і соцзахисту анексованого Криму Олена Романовська, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“Припиняються всі планові прийоми і планові операції. Наші лікарні працюють лише на екстрену допомогу. Щойно мине пік епідемії, ми проведемо всі операції і прийоми”, — сказала міністр.
Вона звернулася до жителів з проханням “не бігти в спорожнілі поліклініки”.
“Я прошу всіх літніх громадян не користуватися тим, що у нас припинені профогляди і диспансеризація і тому звільнилися лікарі поліклінік. Медики, які не задіяні в диспансеризації, перепрофільовані на роботу вдома з тими, кому потрібна екстрена допомога”, — підкреслила Романовська.
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В Криму офіційно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом.
З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, на території анексованого Криму і Севастополя запроваджений режим “підвищеної готовності”.
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