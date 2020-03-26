В ОП звернулися до кримчан у зв’язку з поширенням коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кримчанам порекомендували дотримуватися гігієни, залишатися вдома та у разі потреби звертатися до Представництва Президента України в АР Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Дорогі кримчани! У зв’язку з поширенням коронавірусу закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості — переходьте на дистанційну роботу та залишайтеся вдома. Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей. Також дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оперативну інформацію щодо коронавірусу можна отримати з офіційних сторінок МОЗ, Кабінету Міністрів та Офісу Президента України.
“Актуальна інформація щодо позицій та дій державних органів влади на захист та підтримку зв’язків з нашими громадянами, ситуації з правами людини в Криму є на офіційному сайті Представництва Президента України в АР Крим, його сторінках у Facebook, Twitter та у Telegram-каналі”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.