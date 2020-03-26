В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. В оккупированном Крыму все плановые операции и приемы у врачей отменены до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сказала российский вице-премьер, министр труда и соцзащиты аннексированного Крыма Елена Романовская, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.