В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90579 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103679 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110983 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100138 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104757 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106523 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131466 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

В оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиники из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В оккупированном Крыму все плановые операции и приемы у врачей отменены до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сказала российский вице-премьер, министр труда и соцзащиты аннексированного Крыма Елена Романовская, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

“Прекращаются все плановые приемы и плановые операции. Наши больницы работают только на экстренную помощь. Только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы”, — сказала министр.

Она обратилась к жителям с просьбой “не бежать в опустевшие поликлиники”.

“Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас приостановлены профосмотры и диспансеризация и поэтому освободились врачи поликлиник. Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу дома с теми, кому нужна экстренная помощь”, — подчеркнула Романовская.

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В Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим “повышенной готовности”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОП обратились к крымчанам в связи с распространением коронавируса

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