В оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В больницах аннексированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов — с диагнозом “пневмония”. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
“У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией — 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество”, — констатировал Чемонданов.
“Министр” призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ.
“Если человек кашлянул где-то — это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией ”, - отметил Чемоданов.
Напомним, в оккупированном Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлинике из-за коронавируса.
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.