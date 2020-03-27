В оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. В больницах аннексированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов — с диагнозом “пневмония”. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.