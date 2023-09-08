В оккупированном Бердянске "хлопок": в городе поднимается дым
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во временно оккупированном Бердянске были слышны звуки взрывов, также в одном из районов города можно увидеть дым, передает УНН со ссылкой на "Бердянск сегодня".
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“Бердянск вновь слышит звуки взрывов! Поднимается дым”, - пишут местные СМИ.
Напомним
Ранее сообщалось, что во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области новый пожар, сообщил в воскресенье мэр Мелитополя Иван Федоров, указав, что накануне видели, как рашисты завозят туда технику.