У Бердянську в окупантів рясно загорілося: напередодні там бачили, як рашисти завозять техніку - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області нова пожежа, повідомив у неділю мер Мелотополя Іван Федоров, вказавши, що напередодні бачили, як рашисти завозять туди техніку, пише УНН.
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"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств. Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - написав Федоров у Telegram.
Нагадаємо
Федоров вказував, що останні дні були надпекельними для ворога на Мелітопольському напрямку, у Токмаку йде ліквідація ворога, можна сказати, щогодини.