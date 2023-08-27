В Бердянске у оккупантов обильно загорелось: накануне там видели, как рашисты завозят технику - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области новый пожар, сообщил в воскресенье мэр Мелотополя Иван Федоров, указав, что накануне видели, как рашисты завозят туда технику, пишет УНН.
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"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то враждебное. На этот раз обильно горит в пока еще оккупированном Бердянске. По предварительной информации - на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
Федоров указывал, что последние дни были сверхпечальными для врага на Мелитопольском направлении, в Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, ежечасно.