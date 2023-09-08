В окупованому Бердянську “бавовна”: у місті підіймається дим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Бердянську було чутно звуки вибухів, також в одному з районів міста можна побачити дим, передає УНН із посиланням на "Бердянськ сьогодні".
Цитата
“Бердянськ знов чує звуки вибухів! Підіймається дим”, - пишуть місцеві ЗМІ.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області нова пожежа, повідомив у неділю мер Мелітополя Іван Федоров, вказавши, що напередодні бачили, як рашисти завозять туди техніку.