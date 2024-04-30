В оккупированном рф Бердянске проблемы пропала мобильная связь и Интернет

Временно оккупированный россиянами Бердянск, что в Запорожской области, снова без связи. В городе не работает телевидение, почти отсутствует сигнал мобильной сети и не работает местный популярный провайдер. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает УНН.

Детали

Галицына пишет, что местные жители жалуются, что сегодня в городе почти отсутствует мобильная связь и интернет:

Сколько можно уже?! Деньги снимают, а связь стала еще хуже, чем неделю назад! - пишут бердянцы.

Также с утра бердянцы не могут выяснить что случилось с местным провайдером Онет:

Онет у всех нормально работает? Что опять случилось с Онетом, никому не известно? - переспрашивают люди.

Так же пропал и телесигнал:

[Добрый день? У всех пропали каналы? Наверное, что да. Также хотела поинтересоваться. - пишут горожане в местных пабликах.

Почему связь отсутствует оккупанты пока никак не комментируют, и о причинах не сообщают. Когда возобновят услуги также не известно.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что оккупационная власть Бердянска не может организовать работу коммунальных служб, поэтому жители жалуются на горы не вывезенного мусора на улицах города. Чуть позже оккупанты привлекли к уборке города детей. В рамках «субботника», который растянулся на неделю, они заставили школьников убирать внешкольные территории.