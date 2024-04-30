В окупованому рф Бердянську проблеми пропав мобільний зв'язок та Інтернет
Київ • УНН
Бердянськ, тимчасово окупований росіянами в Запорізькій області, знову залишився без зв'язку: немає телебачення, майже немає сигналу мобільного зв'язку, не працює популярний місцевий провайдер.
Тимчасово окупований росіянами Бердянськ, що в Запорізькій області, знову без звʼязку. В місті не працює телебачення, майже відсутній сигнал мобільної мережі та не працює тамтешній популярний провайдер. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає УНН.
Деталі
Галіцина пише, що місцеві мешканці скаржаться, що сьогодні в місті майже відсутній мобільний звʼязок та інтернет:
Скільки можна вже?! Гроші знімають, а звʼязок став ще гіршим, ніж тиждень назад!
Також від ранку бердянці не можуть зʼясувати що трапилося із місцевим провайдером Онет:
Онет у всіх нормально працює? Що знову трапилось із Онетом, нікому не відомо?
Так само пропав і телесигнал:
Доброго дня? У всіх зникли канали? Напевно, що так. Також хотіла поцікавитися.
Чому звʼязок відсутній окупанти поки ніяк не коментують, і про причини не повідомляють. Коли поновлять послуги також не відомо.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що окупаційна влада Бердянська не може організувати роботу комунальних служб, тож мешканці скаржаться на гори не вивезеного сміття на вулицях міста. Трохи згодом окупанти залучили до прибирання міста дітей. В межах "суботнику", який розтягнувся на тиждень, вони змусили школярів прибирати позашкільні території.