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В окупованому рф Бердянську проблеми пропав мобільний зв'язок та Інтернет

В окупованому рф Бердянську проблеми пропав мобільний зв'язок та Інтернет

Київ • УНН

 • 23271 перегляди

Бердянськ, тимчасово окупований росіянами в Запорізькій області, знову залишився без зв'язку: немає телебачення, майже немає сигналу мобільного зв'язку, не працює популярний місцевий провайдер.

Тимчасово окупований росіянами Бердянськ, що в Запорізькій області, знову без звʼязку. В місті не працює телебачення, майже відсутній сигнал мобільної мережі та не працює тамтешній популярний провайдер. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає УНН.

Деталі

Галіцина пише, що місцеві мешканці скаржаться, що сьогодні в місті майже відсутній мобільний звʼязок та інтернет:

 Скільки можна вже?! Гроші знімають, а звʼязок став ще гіршим, ніж тиждень назад!

 - пишуть бердянці.

Також від ранку бердянці не можуть зʼясувати що трапилося із місцевим провайдером Онет:

Онет у всіх нормально працює? Що знову трапилось із Онетом, нікому не відомо?

- перепитують люди.

Так само пропав і телесигнал:

 Доброго дня? У всіх зникли канали? Напевно, що так. Також хотіла поцікавитися.

- пишуть містяни в місцевих пабліках.

Чому звʼязок відсутній окупанти поки ніяк не коментують, і про причини не повідомляють. Коли поновлять послуги також не відомо.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що окупаційна влада Бердянська не може організувати роботу комунальних служб, тож мешканці скаржаться на гори не вивезеного сміття на вулицях міста. Трохи згодом окупанти залучили до прибирання міста дітей. В межах "суботнику", який розтягнувся на тиждень, вони змусили школярів прибирати позашкільні території.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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