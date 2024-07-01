В оккупированном Крыму войска рф разместили собственную установку ПВО вблизи пляжа, ставя под угрозу местное население. Об этом заявили партизаны из подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

"АТЕШ" зафиксировали установку ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе

На этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население - рассказали в "АТЕШ".

The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

Напомним,

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что россия заполняет крымские пляжи государственными служащими, поездки которых оплачиваются их рабочими местами, привлекая россиян, несмотря на потенциальные риски.