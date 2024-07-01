В окупованому Криму росіяни встановили ЗРК "Тор" поблизу пляжу в Севастополі - "АТЕШ"
Київ • УНН
Російські війська розгорнули систему протиповітряної оборони біля пляжу в окупованому Криму, наражаючи на небезпеку місцеве населення, повідомляє підпільний рух ATES.
В окупованому Криму війська рф розмістили власну установку ППО поблизу пляжу, ставлячи під загрозу місцеве населення. Про це заявили партизани з підпільного руху "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
"АТЕШ" зафіксували встановлення ЗРК "Тор М2КМ" у Севастополі
На цей раз рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення
The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів03.06.24, 15:40 • 23261 перегляд
Нагадаємо
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що росія заповнює кримські пляжі державними службовцями, поїздки яких оплачуються їхніми робочими місцями, приваблюючи росіян, незважаючи на потенційні ризики.