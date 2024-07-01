росія адміністративно-командним способом наповнює пляжі Криму туристами - речник ВМС ЗСУ

Відвідування Криму залежить в основному від бюджетних працівників, чиї поїздки оплачує їхнє місце роботи, саме так росія наповнює пляжі Криму, а безкоштовність приваблює росіян навіть попри потенційні ризики.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора в Криму на пляжах було достатньо порожньо, зважаючи, що це був вихідний. Після кожного перекриття мосту, можна спостерігати чергу на в’їзд, а саме з легкових машин

За словами Плетенчука, туризм в Криму виживає лише за рахунок бюджетників, яким ці "подорожі" купує їхнє підприємство.

Адміністративно-командним способом, вони і наповнюють пляжі туристами, а для росіянина "шара" важлива, то можна поїхати і під обстріли