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росія адміністративно-командним способом наповнює пляжі Криму туристами - речник ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 87991 перегляди

Росія заповнює кримські пляжі державними службовцями, поїздки яких оплачуються їхніми робочими місцями, приваблюючи росіян, незважаючи на потенційні ризики.

росія адміністративно-командним способом наповнює пляжі Криму туристами - речник ВМС ЗСУ

Відвідування Криму залежить в основному від бюджетних працівників, чиї поїздки оплачує їхнє місце роботи, саме так росія наповнює пляжі Криму, а безкоштовність приваблює росіян навіть попри потенційні ризики.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора в Криму на пляжах було достатньо порожньо, зважаючи, що це був вихідний. Після кожного перекриття мосту, можна спостерігати чергу на в’їзд, а саме з легкових машин

- сказав Плетенчук.

За словами Плетенчука, туризм в Криму виживає лише за рахунок бюджетників, яким ці "подорожі" купує їхнє підприємство.

Адміністративно-командним способом, вони і наповнюють пляжі туристами, а для росіянина "шара" важлива, то можна поїхати і під обстріли

- каже Плетенчук

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя відсутній туристичний сезон через руйнувальну діяльність окупантів, але ворог намагається імітувати туристичний сезон. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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