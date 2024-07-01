Посещение Крыма зависит в основном от бюджетных работников, чьи поездки оплачивает их место работы, именно так россия наполняет пляжи Крыма, а бесплатность привлекает россиян даже несмотря на потенциальные риски.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфир телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера в Крыму на пляжах было достаточно пусто, учитывая, что это был выходной. После каждого перекрытия моста, можно наблюдать очередь на въезд, а именно из легковых машин - сказал Плетенчук.

По словам Плетенчука, туризм в Крыму выживает только за счет бюджетников, которым эти "путешествия" покупает их предприятие.

Административно-командным способом, они и наполняют пляжи туристами, а для россиянина "шара" важна, то можно поехать и под обстрелы - говорит Плетенчук

Напомним,

На временно оккупированных территориях Запорожья отсутствует туристический сезон из-за разрушительной деятельности оккупантов, но враг пытается имитировать туристический сезон.