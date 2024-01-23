В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая

В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконные обыски у заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Назима Меметова. Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает УНН.

Детали

Маметов рассказал, что обыск начался в 6:00 по местному времени и длился около четырех часов.

По его словам, один из силовиков, который представился сотрудником российского Уголовного розыска, сообщил, что обыск проводится согласно определению Киевского районного суда города Симферополя по делу о незаконном обороте оружия.

По результатам обыска российские силовики изъяли мобильный телефон и ноутбук. При этом никаких обвинений или подозрений выдвинуто не было.

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Сам Маметов считает это планомерным давлением на всех крымских татар, которые так или иначе не согласны с событиями, происходящими в оккупированном Россией Крыму.

Отмечается, что пока российские силовики официально не комментировали ситуацию.

Напомним,

Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что россия удерживает во временно оккупированном Крыму сотни украинцев в статусе инкоммуникадо, то есть которых рф не подтверждает, что удерживает.