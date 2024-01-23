В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая
Киев • УНН
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконные обыски у заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Назима Меметова. Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает УНН.
Детали
Маметов рассказал, что обыск начался в 6:00 по местному времени и длился около четырех часов.
По его словам, один из силовиков, который представился сотрудником российского Уголовного розыска, сообщил, что обыск проводится согласно определению Киевского районного суда города Симферополя по делу о незаконном обороте оружия.
По результатам обыска российские силовики изъяли мобильный телефон и ноутбук. При этом никаких обвинений или подозрений выдвинуто не было.
Глава Меджлиса призвал иностранные парламенты признать геноцидом депортацию крымских татар24 октябрь 2023, 09:36 • 110255 просмотров
Дополнение
Сам Маметов считает это планомерным давлением на всех крымских татар, которые так или иначе не согласны с событиями, происходящими в оккупированном Россией Крыму.
Отмечается, что пока российские силовики официально не комментировали ситуацию.
Напомним,
Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что россия удерживает во временно оккупированном Крыму сотни украинцев в статусе инкоммуникадо, то есть которых рф не подтверждает, что удерживает.
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.
Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение
Украинское правительство перечислило 9,6 миллиарда гривен военного сбора на нужды Вооруженных сил для финансирования закупки вооружения, техники, боеприпасов и средств защиты.
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Мэр Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной военной администрации вместо Юрия Малашко.
Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции
Введение множественного гражданства в Украине не требует изменений в Конституцию, заявляет глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Законопроект соответствует Европейской конвенции о гражданстве и будет рассмотрен парламентским комитетом по правам человека в начале февраля.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек
Российская атака на Харьков унесла шесть жизней, в том числе 21-летнюю женщину.
Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования
Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.
Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод
После массовой атаки в Харькове, несмотря на повреждения объектов электросетей и продолжающиеся ремонтные работы, электроснабжение было восстановлено для более 6 000 потребителей. Однако около 4,7 тысяч домов остаются обесточенными.
Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу
Адвокат сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп
Мелитопольский городской голова Иван Федоров был утвержден Кабинетом Министров Украины в должности главы Запорожской областной военной администрации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.