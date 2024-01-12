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росія утримує в Криму сотні українців без офіційного підтвердження

росія утримує в Криму сотні українців без офіційного підтвердження

Київ • УНН

 • 23374 перегляди

росія утримує в Криму сотні українців без статусу, їх місцезнаходження не підтверджені рф.

росія утримує в тимчасово окупованому Криму сотні українців у статусі інкомунікадо, тобто яких рф не підтверджує, що утримує. Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання скільки українців утримуються в стадії інкомунікадо, Скрипник відповіла:

"Що стосується інкомунікадо – це статус, коли росія не підтверджує…Лише наприкінці 2022 року, лише в СІЗО №2 (у Сімферополі – ред.) ми знали, що одночасно перебувало щонайменше 110 людей, а підтвердити це як того хочуть міжнародні організації ми можемо лише 50-55 (людей – ред.). Тому мова йде про сотні людей".

За її словами, складнощі в тому, що люди, які інкомунікадо, тобто яких росія не підтвердила, але привезла, наприклад в СІЗО, не фігурують на жодному судовому сайті, до них не може прийти адвокат.

"Ми точно знаємо, що частину з них постійно перевозять. У нас було дійсно декілька ситуацій, коли в людину просто відпустили, але це було буквально три людини", - розповіла Скрипник.

Перед цим вона показувала слайд на якому йдеться про те, що Кримська правозахисна група передала до Незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень в Україні інформацію про 53 цивільних полонених, яких росіяни викрали на півдні та вивезли до окупованого Криму.

"Після 24 лютого, коли росія окупувала нові території, це частина Херсонської та Запорізької областей, Крим став ще й в’язницею для них. Людей цивільних, мова саме про них…Перші випадки ми фіксували в березні 2022 року, коли в СІЗО №1 (в Сімферополі – ред.) почали з'являтися люди з півдня, страшно побити й в жахливому стані. Влітку росія відкриває  в Криму  нове СІЗО - №2, а тепер вона відкрила ще одне СІЗО - №8", - сказала Скрипник.

Доповнення 

Постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева повідомляла, що в Криму окупаційний режим незаконно утримує щонайменше 186 громадян України, приблизно 123 з них - кримські татари

Анна Мурашко

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