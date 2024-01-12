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россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 12:44  •  11791 просмотра

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россия удерживает в Крыму сотни украинцев без статуса, их местонахождение не подтверждено рф.

россия удерживает во временно оккупированном Крыму сотни украинцев в статусе инкомуникадо, то есть которых рф не подтверждает, что удерживает. Об этом сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос сколько украинцев содержатся в стадии инкомуникадо, Скрипник ответила:

"Что касается инкомуникадо - это статус, когда Россия не подтверждает... Только в конце 2022 года, только в СИЗО №2 (в Симферополе - ред.) мы знали, что одновременно находилось не менее 110 человек, а подтвердить это как того хотят международные организации мы можем только 50-55 (людей - ред.). Поэтому речь идет о сотнях людей".

По ее словам, сложность в том, что люди, которые инкомуникадо, то есть которых россия не подтвердила, но привезла, например в СИЗО, не фигурируют ни на одном судебном сайте, к ним не может прийти адвокат.

"Мы точно знаем, что часть из них постоянно перевозят. У нас было действительно несколько ситуаций, когда в человека просто отпустили, но это было буквально три человека", - рассказала Скрипник.

Перед этим она показывала слайд на котором говорится о том, что Крымская правозащитная группа передала в Независимую международную комиссию по расследованию нарушений в Украине информацию о 53 гражданских пленных, которых россияне похитили на юге и вывезли в оккупированный Крым.

"После 24 февраля, когда россия оккупировала новые территории, это часть Херсонской и Запорожской областей, Крым стал еще и тюрьмой для них. Людей гражданских, речь именно о них...Первые случаи мы фиксировали в марте 2022 года, когда в СИЗО №1 (в Симферополе - ред.) начали появляться люди с юга, страшно избитые и в ужасном состоянии. Летом россия открывает  в Крыму  новое СИЗО - №2, а теперь она открыла еще одно СИЗО - №8", - сказала Скрипник.

Дополнение 

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева сообщала, что в Крыму оккупационный режим незаконно удерживает по меньшей мере 186 граждан Украины, примерно 123 из них - крымские татары

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
росія утримує в Криму сотні українців без офіційного підтвердження
Russia holds hundreds of Ukrainians in Crimea without official confirmation
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