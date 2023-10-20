В Криму зростає кількість арештів, понад 20 політв'язнів потребують негайної меддопомоги – Ташева
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. 45 політв'язнів у тимчасово окупованому Криму мають хронічні проблеми зі здоров'ям, 21 з них потребують негайної медичної допомоги. Про це повідомила постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева, пише УНН.
Цитата
«Кожного тижня, особливо після початку повномасштабної агресії росії в Україні, кількість політв’язнів в Криму збільшується. На цей час окупаційний режим незаконно утримує щонайменше 186 громадян України, приблизно 123 з них - кримські татари», - написала Ташева на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, кількість арештів в Криму зростає через активний опір, який чинять українські громадяни російським окупантам.
Також постійна представниця президента у Криму зазначила, що гостро стоїть питання відсутності доступу до медичного обслуговування політв’язнів.
«45 заручників мають хронічні проблеми зі здоров’ям, 21 з них потребують невідкладної медичної допомоги», - зауважила Ташева.
Вона згадала Джеміля Гафарова та Констянтина Ширінга, які загинули через жахливі умови ув'язнення та відсутність медичної допомоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Омбудсмен різко відреагував на російські репресії адвокатів в тимчасово окупованому Криму