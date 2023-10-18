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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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Омбудсмен різко відреагував на російські репресії адвокатів в тимчасово окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав рф припинити чинити репресії проти незалежних адвокатів у тимчасово окупованому Криму після того, як заарештованого адвоката, який захищає українських полонених і політв’язнів захотіли позбавити ліцензії. Про це омбудсман написав у своєму telegram-каналі, повідомляє УНН.

Омбудсмен різко відреагував на російські репресії адвокатів в тимчасово окупованому Криму

Цитата

“Систематичні утиски росією незалежних захисників у тимчасово окупованому Криму суперечать “Основним положенням про роль адвокатів”, ухваленим VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам, які гарантують адвокатам “можливість здійснювати їхні професійні обов’язки без залякування та перешкод”. Такі дії рф позбавляють українських громадян, які зазнають політично мотивованих переслідувань, права на отримання ефективної правової допомоги. .. Вимагаю припинити переслідування незалежних адвокатів на території тимчасово окупованого Криму та не перешкоджати їхній професійній діяльності в захисті прав громадян України“,– написав Дмитро Лубінець.

Деталі

13 жовтня у тимчасово окупованому Криму на 14 діб арештували адвоката Олексія Ладіна, який багато разів захищав кримських татар, проукраїнських активістів та українських військовополонених.

Тепер російська окупаційна влада в Криму хоче позбавити його адвокатської ліцензії.

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Наразі Ладіна тримають у спецприйомнику для адміністративно заарештованих та обвинувачують у нібито “дискредитації російської армії” через допис у соцмережі.

Своєї провини адвокат не визнає і вважає, що його переслідують за професійну діяльність. Адже за 14 діб арешту Олексій Ладін пропустить кілька важливих судових засідань у справах українських громадян.

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