У Криму на 14 діб арештували адвоката, який захищав проукраїнських активістів та полонених військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Криму на 14 діб арештували адвоката Олексеія Ладіна, який багато разів захищав кримських татар, проукраїнських активістів та українських військовополонених. Про це повідомив адвокат затриманого Еміль Курбедінов, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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Підконтрольний росії суд Симферополя також зобов'язав адвоката сплатити штраф у розмірі 45 тис. російських рублів (17500 грн).
Журналіст Антон Наумлюк відмічає, що адвоката затримали через три пости у Фейсбуці. У двох з них було зображення українського гербу та кримськотатарської символіки. Це були малюнки підзахисного адвоката Ізмаїла Рамазанова. Ще один пост був антивоєнним, адвокат опублікував його у березні минулого року.
Юрист Ліля Гемеджи повідомила, що Ладіна звинуватили у дискредитації російської армії.
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