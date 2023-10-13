У Криму на 14 діб арештували адвоката, який захищав проукраїнських активістів та полонених військових

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Підконтрольний росії суд Симферополя також зобов'язав адвоката сплатити штраф у розмірі 45 тис. російських рублів (17500 грн).

Журналіст Антон Наумлюк відмічає, що адвоката затримали через три пости у Фейсбуці. У двох з них було зображення українського гербу та кримськотатарської символіки. Це були малюнки підзахисного адвоката Ізмаїла Рамазанова. Ще один пост був антивоєнним, адвокат опублікував його у березні минулого року.

Юрист Ліля Гемеджи повідомила, що Ладіна звинуватили у дискредитації російської армії.

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