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У Криму окупанти влаштували обшук у будинку 21-річної кримської татарки, а потім - кількагодинний допит

У Криму окупанти влаштували обшук у будинку 21-річної кримської татарки, а потім - кількагодинний допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські силовики обшукали будинок 21-річної кримської татарки у селі Трипрудне Сімферопольського району. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в своєму telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Зранку російські силовики провели обшук у будинку 21-річної кримської татарки Лутфіє Велієвої в Криму у селі Трипрудне Сімферопольського району, де вона мешкає разом з батьками.

Озброєні працівники ОМОНу шукали мобільний телефон дівчини, який так і не знайшли, після чого її затримали та відвезли до будівлі ФСБ у Сімферополі.

Після кількох годин допиту дівчину відпустили.

«У такий спосіб окупанти намагаються залякати й придушити спротив корінного народу тимчасово окупованого півострова. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування у тимчасово окупованому Криму та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України», - наголосив Дмитро Лубінець.

Доповнення

Це вже другий обшук у помешканні Велієвих, 10 жовтня до них приїздили співробітники так званого Центру «Е», які заявили, що начебто Лутфіє могла дискредитувати армію РФ у соцмережі «ВКонтактє».

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