В Крыму оккупанты устроили обыск в доме 21-летней крымской татарки, а затем - многочасовой допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня утром российские силовики обыскали дом 21-летней крымской татарки в селе Трипрудное Симферопольского района. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Утром российские силовики провели обыск в доме 21-летней крымской татарки Лутфие Велиевой в Крыму в селе Трипрудное Симферопольского района, где она живет вместе с родителями.
Вооруженные сотрудники ОМОНа искали мобильный телефон девушки, который так и не нашли, после чего ее задержали и отвезли в здание ФСБ в Симферополе.
После нескольких часов допроса девушку отпустили.
«Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление коренного народа временно оккупированного полуострова. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования во временно оккупированном Крыму и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины», - отметил Дмитрий Лубинец.
Дополнение
Это уже второй обыск в доме Велиевых, 10 октября к ним приезжали сотрудники так называемого Центра «Е», которые заявили, что якобы Лутфие могла дискредитировать армию рф в соцсети «ВКонтакте».
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