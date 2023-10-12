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В Крыму оккупанты устроили обыск в доме 21-летней крымской татарки, а затем - многочасовой допрос

В Крыму оккупанты устроили обыск в доме 21-летней крымской татарки, а затем - многочасовой допрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня утром российские силовики обыскали дом 21-летней крымской татарки в селе Трипрудное Симферопольского района. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Утром российские силовики провели обыск в доме 21-летней крымской татарки Лутфие Велиевой в Крыму в селе Трипрудное Симферопольского района, где она живет вместе с родителями.

Вооруженные сотрудники ОМОНа искали мобильный телефон девушки, который так и не нашли, после чего ее задержали и отвезли в здание ФСБ в Симферополе.

После нескольких часов допроса девушку отпустили.

«Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление коренного народа временно оккупированного полуострова. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования во временно оккупированном Крыму и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины», - отметил Дмитрий Лубинец.

Дополнение

Это уже второй обыск в доме Велиевых, 10 октября к ним приезжали сотрудники так называемого Центра «Е», которые заявили, что якобы Лутфие могла дискредитировать армию рф в соцсети «ВКонтакте».

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