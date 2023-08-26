МЗС України засудило чергові репресії проти кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України зазначило, що суворо засуджує переслідування окупаційною владою Криму громадян України. Також МЗС закликало міжнародну спільноту продовжити тиск на рф, аби звільнити всіх незаконно ув'язнених українців. Про це пише УНН з посиланням на офіційну заяву МЗС України.
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“Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
24 серпня, на День незалежності, о четвертій годині ранку силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.
Співробітники ФСБ затримали шістьох осіб - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані — активісти "Кримської солідарності".
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25 серпня упродовж 12 годин злочинна окупаційна влада в Криму склала протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько активістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового прийому ліків.
26 серпня так званий “суд” виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.