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В Криму росіяни зранку проводять обшуки в кримських татар

В Криму росіяни зранку проводять обшуки в кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму російські силовики з ранку проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це повідомляють Крим.Реалії, посилаючись на главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, пише УНН

Деталі

Зазначається, що обшуки почали проводити починаючи з 4-ї години ранку 24 серпня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

росіяни обшукують будинки Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

Як повідомляє «Кримська солідарність», після обшуків їх відвезли в будівлю управління фсб рф у Сімферополі.

Доповнимо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття третього саміту Кримської платформи, що проходив у Києві, заявив, що Крим має повернутися до складу України, і наголосив, що з кожним роком кількість країн та організацій, які це підтримують, збільшується.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган  заявив, що Туреччина продовжує визнавати територіальну цілісність і суверенітет України. Також країна продовжує підтримувати безпеку кримських татар і виступає за мирні переговори. 

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