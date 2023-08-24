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В Крыму россияне с утра проводят обыски у крымских татар

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму российские силовики с утра проводят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщают Крым.Реалии посылаясь на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, пишет УНН

Детали

Отмечается, что обыски начали проводить начиная с 4 часов утра 24 августа в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

росияне обыскивают дома Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Рэмзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

Как сообщает «Крымская солидарность», после обысков их увезли в здание управления фсб рф в Симферополе.

Дополним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время открытия третьего саммита Крымской платформы, который проходил в Киеве, заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины и отметил, что с каждым годом количество стран и организаций, которые это поддерживают, увеличивается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает признавать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также страна продолжает поддерживать безопасность крымских татар и выступает за мирные переговоры. 

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