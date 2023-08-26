МИД Украины осудил очередные репрессии против крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины отметило, что строго осуждает преследование оккупационными властями Крыма граждан Украины. Также МИД призвал международное сообщество продолжить давление на рф, чтобы освободить всех незаконно заключенных украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальное заявление МИД Украины.
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“Министерство иностранных дел Украины строго осуждает преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призывает международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины”, - говорится в сообщении.
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24 августа, в День независимости, в четыре часа утра силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.
Сотрудники ФСБ задержали шесть человек - Ремзи Ниметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные — активисты "Крымской солидарности".
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25 августа в течение 12 часов преступная оккупационная власть в Крыму составила протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Ремзи Зудиев, отец активистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств.
26 августа так называемый “суд” вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.