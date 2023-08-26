МИД Украины осудил очередные репрессии против крымских татар

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“Министерство иностранных дел Украины строго осуждает преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призывает международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины”, - говорится в сообщении.

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24 августа, в День независимости, в четыре часа утра силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек - Ремзи Ниметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные — активисты "Крымской солидарности".

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25 августа в течение 12 часов преступная оккупационная власть в Крыму составила протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Ремзи Зудиев, отец активистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств.

26 августа так называемый “суд” вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.