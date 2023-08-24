У Зеленського засудили обшуки та незаконні затримання окупантами кримських татар

ukru
29 березня, 17:57 • 273001 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364373 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302392 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337421 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302338 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220651 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205299 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164755 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536144 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51930 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51261 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54472 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57531 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45468 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393310 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536143 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569550 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566571 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205391 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364363 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175393 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166279 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137174 перегляди
Актуальне
У Зеленського засудили обшуки та незаконні затримання окупантами кримських татар

У Зеленського засудили обшуки та незаконні затримання окупантами кримських татар

Київ • УНН

 • 573898 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Представництво Президента в АР Крим засудило незаконні затримання громадян України в тимчасово окупованому Криму, які відбулися сьогодні вранці, 24 січня та повідомило, що це питання буде підніматись Україною на усіх можливих міжнародних майданчиках, передає УНН з посиланням на офіційний сайт установи. 

Цитата

"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засуджує абсолютно незаконні дії підконтрольних окупаційній адміністрації російської федерації в тимчасово окупованому Криму так званих “правоохоронних органів” щодо масових обшуків та затримань представників корінного кримськотатарського народу у Бахчисараї серед яких родичі політв’язнів та активісти руху “Кримська солідарність”: Аметхан Умеров, Сейдамет Мустафаєв, Руслан Асанов, Абдулмеджит Сейтумеров, Ельдар Якубов, Ремзі Німетулаєв", - йдеться в заяві.

Деталі

Зазначається, що обшуки почали проводити починаючи з 4-ї години ранку 24 серпня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

Окупанти обшукують будинки:

Аметхана Умерова. 37 років. Батько п’ятьох дітей. Учасник пікету в москві 11 липня 2019 року. Тоді під будівлею верховного суду рф затримали 46 кримських татар, які приїхали висловити протест у зв’язку з масовими арештами на півострові. Щодо всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). 2021 року Умерова знову затримала поліція біля будівлі суду – у Криму. Його оштрафували за статтею 20.6.1 КпАП РФ (“Невиконання правил поведінки під час загрози виникнення надзвичайної ситуації”). У 2022 році Умеров відсидів кілька діб адміністративного арешту за статтею 20.2.2 КпАП рф “Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку”;

Сейдамета Мустафаєва. 28 років. Батько чотирьох дітей. 2017 року т.зв. “Бахчисарайський районний суд” присудив Сейдамету Мустафаєву 10 діб арешту за “участь у несанкціонованому мітингу” під час обшуку в політв’язня Сейрана Салієва. 2021 року Мустафаєва затримали й оштрафували за статтею 20.6.1 КпАП РФ (“Невиконання правил поведінки під час загрози виникнення надзвичайної ситуації”). У лютому 2022 року відсидів кілька діб адміністративного арешту за частиною першою статті 20.2.2 КпАП рф “Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку”;

Абдулмеджита Сейтумерова. 23 роки. Рідний молодший брат двох політв’язнів – Османа і Сейтумера Сейтумерових. У березні 2020 року співробітники фсб в їхньому будинку провели обшук. В Абдулмеджита в сім’ї новонароджена дитина;
Ремзі Німетулаєв. 37 років. Батько п’ятьох дітей. Уперше його затримали співробітники поліції 23 листопада 2021 року біля ізолятора тимчасового тримання міста Сімферополя, присудили 10 діб адміністративного арешту. Того дня затримали 32 людини. Жителі Криму прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, у якого закінчився термін адміністративного арешту.
Ельдар Якубов. 43 роки. Батько шістьох дітей. На утриманні мати з інвалідністю.

25 жовтня 2021 року його затримали біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду, де розглядали апеляційні скарги на вирок Красногвардійської групи у справі Хізб ут-Тахрір. Його звинуватили у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 20.2.2 КоАП рф і присудили штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

"Подібні системні дії та “рішення” направлені виключно на зменшення підтримки осіб, яких окупанти переслідують з політичних мотивів та залякування родичів, журналістів та активістів, які відстоюють права та свободи своїх рідних чи співвітчизників, а також висвітлюють свавільні дії окупантів", - зазначило Предствництво. 

Та висловило підтримку затриманим і їх родинам. Зауваживши, що Україна робитиме усе задля деокупації Криму та притягнення винних у свавільних затриманнях, винесенні політично-мотивованих рішень та інших порушення прав і свобод наших співгромадян до відповідальності.

В Представництві Президента також зазначили, що питання цих незаконних дій окупаційної влади та кричущих порушень прав людини буде підніматись Україною на усіх можливих майданчиках, у тому числі і за напрямком Кримської платформи.

"Вдячні нашим міжнародним партнерам, які системно засуджують дії рф з політичних переслідувань наших громадян та здійснюють менторство для незаконно затриманих громадян України. Звертаємось до всього міжнародного співтовариства щодо реагування на чергові прояви порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та закликаємо об’єднати зусилля задля якнайшвидшого припинення переслідування російською громадян України з політичних мотивів", - додається в повідомленні. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Крим повинен повернутися до складу України": Кулеба відкрив третій саміт Кримської платформи

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66