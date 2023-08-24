У Зеленського засудили обшуки та незаконні затримання окупантами кримських татар

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"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засуджує абсолютно незаконні дії підконтрольних окупаційній адміністрації російської федерації в тимчасово окупованому Криму так званих “правоохоронних органів” щодо масових обшуків та затримань представників корінного кримськотатарського народу у Бахчисараї серед яких родичі політв’язнів та активісти руху “Кримська солідарність”: Аметхан Умеров, Сейдамет Мустафаєв, Руслан Асанов, Абдулмеджит Сейтумеров, Ельдар Якубов, Ремзі Німетулаєв", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що обшуки почали проводити починаючи з 4-ї години ранку 24 серпня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

Окупанти обшукують будинки:

Аметхана Умерова. 37 років. Батько п’ятьох дітей. Учасник пікету в москві 11 липня 2019 року. Тоді під будівлею верховного суду рф затримали 46 кримських татар, які приїхали висловити протест у зв’язку з масовими арештами на півострові. Щодо всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). 2021 року Умерова знову затримала поліція біля будівлі суду – у Криму. Його оштрафували за статтею 20.6.1 КпАП РФ (“Невиконання правил поведінки під час загрози виникнення надзвичайної ситуації”). У 2022 році Умеров відсидів кілька діб адміністративного арешту за статтею 20.2.2 КпАП рф “Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку”;

Сейдамета Мустафаєва. 28 років. Батько чотирьох дітей. 2017 року т.зв. “Бахчисарайський районний суд” присудив Сейдамету Мустафаєву 10 діб арешту за “участь у несанкціонованому мітингу” під час обшуку в політв’язня Сейрана Салієва. 2021 року Мустафаєва затримали й оштрафували за статтею 20.6.1 КпАП РФ (“Невиконання правил поведінки під час загрози виникнення надзвичайної ситуації”). У лютому 2022 року відсидів кілька діб адміністративного арешту за частиною першою статті 20.2.2 КпАП рф “Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку”;

Абдулмеджита Сейтумерова. 23 роки. Рідний молодший брат двох політв’язнів – Османа і Сейтумера Сейтумерових. У березні 2020 року співробітники фсб в їхньому будинку провели обшук. В Абдулмеджита в сім’ї новонароджена дитина;

Ремзі Німетулаєв. 37 років. Батько п’ятьох дітей. Уперше його затримали співробітники поліції 23 листопада 2021 року біля ізолятора тимчасового тримання міста Сімферополя, присудили 10 діб адміністративного арешту. Того дня затримали 32 людини. Жителі Криму прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, у якого закінчився термін адміністративного арешту.

Ельдар Якубов. 43 роки. Батько шістьох дітей. На утриманні мати з інвалідністю.

25 жовтня 2021 року його затримали біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду, де розглядали апеляційні скарги на вирок Красногвардійської групи у справі Хізб ут-Тахрір. Його звинуватили у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 20.2.2 КоАП рф і присудили штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

"Подібні системні дії та “рішення” направлені виключно на зменшення підтримки осіб, яких окупанти переслідують з політичних мотивів та залякування родичів, журналістів та активістів, які відстоюють права та свободи своїх рідних чи співвітчизників, а також висвітлюють свавільні дії окупантів", - зазначило Предствництво.

Та висловило підтримку затриманим і їх родинам. Зауваживши, що Україна робитиме усе задля деокупації Криму та притягнення винних у свавільних затриманнях, винесенні політично-мотивованих рішень та інших порушення прав і свобод наших співгромадян до відповідальності.

В Представництві Президента також зазначили, що питання цих незаконних дій окупаційної влади та кричущих порушень прав людини буде підніматись Україною на усіх можливих майданчиках, у тому числі і за напрямком Кримської платформи.

"Вдячні нашим міжнародним партнерам, які системно засуджують дії рф з політичних переслідувань наших громадян та здійснюють менторство для незаконно затриманих громадян України. Звертаємось до всього міжнародного співтовариства щодо реагування на чергові прояви порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та закликаємо об’єднати зусилля задля якнайшвидшого припинення переслідування російською громадян України з політичних мотивів", - додається в повідомленні.

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