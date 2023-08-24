У Зеленского осудили обыски и незаконные задержания оккупантами крымских татар

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"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает абсолютно незаконные действия подконтрольных оккупационной администрации российской федерации во временно оккупированном Крыму так называемых “правоохранительных органов” относительно массовых обысков и задержаний представителей коренного крымскотатарского народа в Бахчисарае среди которых родственники политзаключенных и активисты движения "Крымская солидарность": Аметхан Умеров, Сейдамет Мустафаев, Руслан Асанов, Абдулмеджит Сейтумеров, Эльдар Якубов, Рэмзи Ниметулаев", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что обыски начали проводить начиная с 4 часов утра 24 августа в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Оккупанты обыскивают дома:

Аметхана Умерова. 37 лет. Отец пятерых детей. Участник пикета в Москве 11 июля 2019 года. Тогда под зданием верховного суда рф задержали 46 крымских татар, приехавших выразить протест в связи с массовыми арестами на полуострове. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушениях по ст. 20.2 ч. 5 КоАП (Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В 2021 году Умерова снова задержала полиция у здания суда – В Крыму. Его оштрафовали по статье 20.6.1 КоАП рф (“невыполнение правил поведения во время угрозы возникновения чрезвычайной ситуации”). В 2022 году Умеров отсидел несколько суток административного ареста по статье 20.2.2 КоАП рф “Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”;

Сейдамета Мустафаева. 28 лет. Отец четырех детей. 2017 т.н. "Бахчисарайский районный суд" приговорил Сейдамета Мустафаева к 10 суткам ареста за "участие в несанкционированном митинге" во время обыска у политзаключенного Сейрана Салиева. В 2021 году Мустафаев был задержан и оштрафован по статье 20.6.1 КоАП рф (“Несоблюдение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации”). В феврале 2022 года отсидел несколько суток административного ареста по части первой статьи 20.2.2 КоАП рф "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка";

Абдулмеджита Сейтумерова. 23 года. Родной младший брат двух политзаключенных – Османа и Сейтумера Сейтумеровых. В марте 2020 года сотрудники фсб в их доме провели обыск. У Абдулмеджита в семье новорожденный ребенок;

Ремзи Ниметулаев. 37 лет. Отец пятерых детей. Впервые его задержали сотрудники полиции 23 ноября 2021 у изолятора временного содержания города Симферополя, приговорили к 10 суткам административного ареста. В тот день задержали 32 человека. Жители Крыма пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, у которого истек срок административного ареста.

Эльдар Якубов. 43 года. Отец шестерых детей. На иждивении мать с инвалидностью.

25 октября 2021 года он был задержан возле здания Крымского гарнизонного военного суда, где рассматривали апелляционные жалобы на приговор Красногвардейской группы по делу Хизб ут-Тахрир. Его обвинили в совершении административного правонарушения по статье 20.2.2 КоАП россии и присудили штраф в размере 10 тысяч рублей.

" подобные системные действия и “решения” направлены исключительно на уменьшение поддержки лиц, которых оккупанты преследуют по политическим мотивам и запугивания родственников, журналистов и активистов, отстаивающих права и свободы своих родных или соотечественников, а также освещают своевольные действия оккупантов", - отметило Представительство Президента.

А также выразило поддержку задержанным и их семьям. Отметив, что Украина будет делать все для деоккупации Крыма и привлечения виновных в произвольных задержаниях, вынесении политически мотивированных решений и других нарушениях прав и свобод наших сограждан к ответственности.

В представительстве Президента также отметили, что вопрос этих незаконных действий оккупационных властей и вопиющих нарушений прав человека будет подниматься Украиной на всех возможных площадках, в том числе и по направлению Крымской платформы.

"Благодарны нашим международным партнерам, которые системно осуждают действия рф по политическим преследованиям наших граждан и осуществляют менторство для незаконно задержанных граждан Украины. Обращаемся ко всему международному сообществу относительно реагирования на очередные проявления нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и призываем объединять усилия для скорейшего прекращения преследования российской граждан Украины по политическим мотивам", - добавляется в сообщении.

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