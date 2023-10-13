В Крыму на 14 суток арестовали адвоката, который защищал проукраинских активистов и пленных военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму на 14 суток арестовали адвоката Алексея Ладина, который много раз защищал крымских татар, проукраинских активистов и украинских военнопленных. Об этом сообщил адвокат задержанного Эмиль Курбединов, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Подконтрольный россии суд Симферополя также обязал адвоката уплатить штраф в размере 45 тыс. российских рублей (17500 грн).
Журналист Антон Наумлюк отмечает, что адвоката задержали из-за трех постов в Фейсбуке. В двух из них было изображение украинского герба и крымскотатарской символики. Это были рисунки подзащитного адвоката Измаила Рамазанова. Еще один пост был антивоенным, адвокат опубликовал его в марте прошлого года.
Юрист Лиля Гемеджи сообщила, что Ладина обвинили в дискредитации российской армии.
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