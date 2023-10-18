У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Криму вночі пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.
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Мешканці півострова повідомляють про сильний вибух у Євпаторії, який розбудив містян.
Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно він був поблизу Заозерного.
Стверджується й про вибух в районі села Ромашкіне.
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