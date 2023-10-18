У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи

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Мешканці півострова повідомляють про сильний вибух у Євпаторії, який розбудив містян.

Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно він був поблизу Заозерного.

Стверджується й про вибух в районі села Ромашкіне.

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